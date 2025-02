Match nul et vierge pour la reprise du FC Courtételle

Le FC Courtételle retrouve ses habitudes de matches nuls et vierges. Les Jurassiens ont partagé l’enjeu 0-0 avec Soleure dimanche après-midi au Centre sportif pour le retour du championnat de 1re Ligue de football. La rencontre a débuté avec quelques petites occasions de part et d'autre et une légère domination des hommes de François Marque, suspendu pour cette reprise, mais sans grandes possibilités en 1re mi-temps. Les visiteurs sont revenus des vestiaires avec l’envie de faire mal. Ils ont pu s'offrir plusieurs percées dans le camp vadais dès l’entame de la seconde période, mais la défense et le gardien Ibrahima Sissé sont restés vigilants pour ne pas encaisser. La suite de la rencontre s’est déroulée dans un froid de canard avec un léger avantage pour les Soleurois. La fin de match aurait pu basculer dans les deux sens avec de grosses occasions de part et d’autre. Tout d’abord à la 89e avec une action alémanique très dangereuse repoussée dans un premier temps par le portier vadais, puis par le capitaine du jour Clément Mottaz, qui a dû s’appliquer pour sauver sur la ligne et sortir le ballon en corner de la tête. Le FCC a aussi eu l’occasion d’empocher les trois points dans le temps additionnel. Le nouvel attaquant Quentin Specker a filé sur le côté gauche pour servir Hugo Casano au centre, mais ce dernier a buté sur le gardien soleurois. « On est contents de ce 0-0 même si au départ on misait plutôt sur une victoire, mais on avait de nombreux absents et de suspendus. Le match aurait pu basculer dans les deux sens à la fin donc je pense qu’on peut prendre ce point contre une bonne équipe de Soleure », analyse l’attaquant du FCC Dionys Stadelmann.