Le FC Courtételle vivra les joies de la coupe !

Le FC Courtételle décroche son ticket pour la prochaine Coupe de Suisse. Les footballeurs jurassiens ont gagné 4-0 face à Naters Oberwallis dimanche après-midi au Centre Sportif. Ils n’ont laissé aucune chance à leur adversaire lors de ce deuxième et dernier tour qualificatif de 1re Ligue pour la compétition nationale. Les verts ont ouvert le score à la 27e minute, alors qu’ils n’avaient encore eu que peu d’incursions dans la zone dangereuse. Bien lancé sur le côté droit, Wayan Ducommun a livré un centre parfait directement sur la tête d’Antoine Rossé qui n’avait plus qu’à conclure. Jérémy Ducommun a doublé la mise à la 39e après une tentative de combinaison sur corner. Le FCC a cru quelques instants marquer un troisième but à la 53e, mais l’arbitre a refusé la réussite pour une poussette sur le gardien valaisan. Dionys Stadelmann a rectifié le tir deux minutes plus tard en marquant d’une magnifique frappe depuis la ligne des 16 mètres qui a terminé sa course dans le petit filet. Quentin Specker a également participé à la fête avec un ultime but sur pénalty à la 89e.

Le FCC disputera le premier tour de la Coupe de Suisse cet été et retrouve le championnat de 1re Ligue dès le week-end prochain. /cra