Les SR Delémont enrôlent un nouveau milieu

Un deuxième renfort rejoint les SR Delémont. Deux jours après l’annonce de l’arrivée de Valton Behrami dans la capitale jurassienne, le club de Promotion League de football accueille Gabriel Pereira Luiz dans ses rangs selon nos informations. Capable d’évoluer aux postes de milieu axial et milieu offensif, le Portugais de 22 ans débarque en provenance de La Chaux-de-Fonds qui milite un échelon plus bas. Cette saison, il a joué quatre rencontres de 1re Ligue avec l’équipe neuchâteloise, pour un but à son actif. Il va redécouvrir la 3e division suisse, six ans après avoir disputé quelques minutes en Promotion League avec La Chaux-de-Fonds. /cra