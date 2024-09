SRD : le temps des grandes questions

Il y a d’abord le constat : six défaites en autant de matches ; zéro point au compteur. Ambitieux, Delémont peut déjà faire une croix sur une promotion au printemps 2025. A partir de là, que fait-on ? On s’excite ou pas ? Le message que les dirigeants donneront cette semaine répondra. Ils ont deux options : facilité et précipitation ou réflexion et recul.

La facilité, c’est renvoyer Anthony Sirufo. L’entraîneur paie pour tous. On tente le choc psychologique. L’homme qui a remonté Delémont à cet échelon, boosté son équipe pour la faire bousculer 4 clubs de Super League en moins d’un an, mérite-t-il une telle sanction à ce moment-là de l’histoire ? La question est légitime, la réponse nettement moins évidente.

Le recul, c’est mettre un coup de pied où je pense à l’équipe, particulièrement à certains leaders, ou du moins attendus comme tels. Se questionner sur le recrutement, le pouvoir du staff. Imposer au vestiaire une unité. Rappeler la fierté du maillot avant la vitrine de la carrière.

Les SRD sont ambitieux. Ils veulent ouvertement retrouver la deuxième division du football suisse. Faut garder le cap, le foot jurassien en a besoin. Mais ils n’en ont pour l’heure ni totalement la structure, ni les infrastructures. Prendre le temps de quelques saisons pour s’installer, se professionnaliser n’est pas un luxe. Ce début de saison sonne comme un rappel.