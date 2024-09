SRD : Anthony Sirufo reste à la barre

Pas de révolution aux SR Delémont. Le comité directeur communique ce mercredi soir qu’il maintient toute sa confiance en Anthony Sirufo et en son assistant Maïk Hirschi, malgré un début de saison catastrophique en Promotion League de football (ndlr : six matches, aucun point). Tous deux « ont effectué un travail remarquable » depuis leur arrivée, selon le communiqué du club. Les dirigeants delémontains indiquent qu’ils sont persuadés de leur motivation à poursuivre un « projet ambitieux ». Mercredi soir, les joueurs ont été informés du mécontentement de la direction des SRD qui attend « une réaction positive sur le terrain », avec « une attitude exemplaire ». Par ailleurs, la direction du club veut permettre aux joueurs de se concentrer exclusivement sur leur performance sportive. Pendant une durée indéterminée, ces derniers ne seront donc plus autorisés à s’exprimer publiquement. Seuls Anthony Sirufo, le président Patrick Fleury et la reponsable communication Jessica Lopes Guedes se mettront à disposition.

Enfin, la direction delémontaine annonce l’arrivée d’un nouveau joueur. Mohamed Alshikh portera le chandail des SR Delémont. Ce milieu de terrain de 23 ans arrive du FC Paradiso, club qui milite aussi en Promotion League de football.

Les SRD disputent leur prochain match samedi à 16h à Bavois. /comm-mle