Les SRD ont évité de peu une 7e défaite

Les SR Delémont attendront encore pour décrocher leur première victoire en Promotion League. Les footballeurs jurassiens ont toutefois réalisé un match nul 1-1 à Bavois samedi après-midi. Ils empochent ainsi leur premier point depuis le début de la saison et enrayent leur série noire de six défaites consécutives.

Mais les SRD sont passés tout proche de la correctionnel. Pourtant, ils ont joué en supériorité numérique pendant de longues minutes suite à l’expulsion d’un Vaudois à la 77e, mais ils ont quand même concédé l’ouverture du score à la 84e. Les hommes d’Anthony Sirufo ont toutefois répondu quatre minutes plus tard, bien aidés par un but contre son camp d’un joueur de Bavois. Il fallait bien cela pour éviter aux « Sports » de sombrer un peu plus dans le doute et leur permettre de quitter la place de lanterne rouge. Reste que les SR Delémont végètent à l’avant-dernière place du classement et accusent un retard de quatre points sur le premier non-relégable Bâle M21 qui a disputé deux matches de moins que les Jurassiens. /nmy