Le FC Bassecourt retrouve les joies de la victoire

« Une très bonne performance » pour le FC Bassecourt. Les footballeurs jurassiens se sont imposés 3-0 contre Soleure samedi au stade des Grands-Prés dans le cadre du championnat de 1re Ligue. Cette victoire permet au FCB de mettre fin à une série de cinq défaites consécutives. Un déclic provoqué par l’entraîneur Lulzim Hushi qui a effectué « plusieurs changements par rapport au positionnement des joueurs ». Il a notamment aligné deux attaquants de pointe dans son 11 départ. Les réalisations sont tombées très vite dans cette rencontre. Kenzo Brêchet a ouvert le score à la 11e. Axel Gester a, par la suite, doublé la mise à la 22e. C’est finalement Gautier Véjux qui est venu inscrire le 3e but vadais 6’ plus tard. Ces trois buts redonnent confiance offensivement au FC Bassecourt qui n’avait plus marquer dans le jeu depuis sa dernière victoire. « Ça faisait un moment qu’on courrait après ces buts. On n’arrivait pas à mettre nos occasions au fond. Aujourd’hui ça a marché et il faut espérer que continue ça comme ça », indiquait Lulzim Hushi à la fin de la rencontre.

Un match référence

Cette victoire permet aux « jaune et noir » de quitter la zone rouge du classement de 1re Ligue. Ils se retrouvent à la 14e place à deux points de la barre. « Le plus important c’est de ne pas se laisser distancer », affirmait l’entraîneur du FCB. Son équipe doit apprendre de ce match et en tirer des leçons. Lulzim Hushi mentionne finalement qu’il faudra retourner au travail dès lundi pour préparer la suite de la saison. /fwo