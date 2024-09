Les SR Delémont décrochent enfin leur première victoire

Les SR Delémont ramènent leur première victoire de la saison du Tessin. Les « jaune et noir » se sont imposés 2-1 sur la pelouse synthétique de Paradiso samedi après-midi en Promotion League de football. Ils sont parfaitement entrés dans le match et ont ouvert le score dès la 2e minute après avoir récupéré la balle à la suite d’un bon pressing. Le gardien tessinois a d’abord repoussé la tentative de Mouhamed Coulibaly à 16 m, mais a dû s’avouer vaincu sur la frappe de Daoud Touré. Les SRD étaient même tout proches de doubler la mise dans la foulée, mais le défenseur de Paradiso a sauvé sur sa ligne alors que Mohamad Alshikh était prêt à pousser le ballon au fond des filets. Les Jurassiens ont dominé les débats en première période sans pour autant parvenir à doubler la mise malgré plusieurs occasions franches. Ils ont été punis au retour des vestiaires par l’égalisation tessinoise venue des côtés et d’un ballon en profondeur mal négocié par la défense (50e). Les SRD ont réagi immédiatement et ont repris les devants une minute plus tard grâce à Mohamad Alshikh. Le milieu de terrain syrien a redonné l’avantage à son équipe avec une frappe rageante de 20 m qui a terminé sa course dans la lucarne.

Au classement, les « jaune et noir » comptabilisent quatre unités en neuf rencontres et restent bons derniers. Ils pointent encore à cinq longueurs de la barre. /cra