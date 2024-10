Les SR Delémont arrachent un point

Dominer n’est pas gagner et les SR Delémont l’ont appris à leurs dépens. Ils ont fait match nul 1-1 à Kriens samedi en Promotion League de football. Les Lucernois, qui étaient sur le podium au coup d’envoi, ont ouvert la marque à la 83e. L’équipe d’Anthony Sirufo est parvenue à recoller dans le temps additionnel sur une tête de Mouhamed Coulibaly pour arracher un point. « On a dominé tout le match, on a joué que sur un but. On doit gagner 3-0, mais on n’arrive pas à marquer. L’équipe adverse n’a passé la moitié du terrain que deux fois en première mi-temps. On reçoit un but sur une bêtise, on est déçus, mais au moins on n’a pas perdu. C’est quand même positif, il y a du mieux dans le jeu, mais il faut encore trouver la solution pour marquer. L’année passée, nous aurions gagné, mais ça vient », a confié à RFJ le président des SR Delémont Patrick Fleury.

L’équipe d’Anthony Sirufo reste lanterne rouge avec cinq points en dix rondes. Elle accuse six longueurs de retard sur la barre. /emu