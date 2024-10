Les SRD toujours privés de victoire à la Blancherie

Malgré la belle ambiance mise par les feux d’artifice et les fumigènes des supporters delémontains lors de l’entrée des joueurs sur la pelouse, cette position de lanterne rouge couplée à cette disette de victoire à domicile a quelque peu crispé les jambes « jaune et noir » en début de rencontre. Après dix minutes timides, Martin François et Altin Shala ont réussi à emmener du danger sur le but vaudois. Il aura toutefois fallu attendre la 44e minute de jeu pour assister à l’ouverture du score. Altin Shala, très remuant sur son côté droit, a parfaitement servi Daoud Touré qui s’est jeté au second poteau pour tromper le gardien veveysan du pied gauche et délivrer les SRD. « La confiance vient. Je ne pense pas qu’on ait vu un dernier qui joue avec la peur au ventre », apprécie l’entraineur delémontain Anthony Sirufo qui regrette tout de même un manque de tranchant offensif pour définitivement assommer l’adversaire.





Savoir plier les rencontres

En deuxième période, les Jurassiens ont eu quelques opportunités de doubler leur avantage. La chance la plus importante est intervenue à l’heure de jeu. Sofiane Achour, somptueusement servi en retrait par Altin Shala (encore lui), a manqué le cadre alors qu’il se trouvait en position idéale dans la surface de réparation. La punition est tombée quatorze minutes plus tard. L’attaquant vaudois Mohamed-Salah Chaibi est venu conclure une belle combinaison offensive à trois pour battre le portier jurassien Steven Oberle. Encore une fois, la victoire échappe aux SRD à la maison. /nmy