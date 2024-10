Les SR Delémont tiennent leur deuxième victoire

Les SR Delémont continuent leur bonne série en Promotion League. Les footballeurs vadais l’ont emporté sur la pelouse de Bulle 1-0 samedi en fin d’après-midi. L’unique but de la rencontre est venu des pieds de Steve Coelho peu avant la demi-heure de jeu. Les « jaune et noir » ont ensuite su tenir le score qui n’a plus bougé jusqu’à la fin du match. Les SRD restent bons derniers du classement avec neuf points récoltés en douze rencontres. Ils reviennent à trois longueurs de la barre et du premier non relégable Paradiso.