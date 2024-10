L’aventure entre les SR Delémont et Dramane Sissoko est terminée

Les SR Delémont et Dramane Sissoko mettent fin à leur collaboration. La formation jurassienne de Promotion League de football et l’attaquant français l'ont annoncé vendredi. Le communiqué précise que cette décision a été prise « d’un commun accord ». Les deux parties ont convenu « qu'il était dans l'intérêt de chacun de mettre un terme à cette aventure sportive ». Cette séparation entre les SRD et Dramane Sissoko prend effet immédiatement. L’attaquant français était arrivé cet été dans la capitale jurassienne en provenance de Bulle. Aligné à huit reprises, il n’était toujours pas parvenu à trouver le chemin des filets. Le club de la capitale jurassienne qui pointe à la dernière place du classement de Promotion League précise encore qu’il « se concentre désormais sur la suite de la saison ». /comm-fwo