Les SRD retrouvent une saveur oubliée

Enfin une victoire à domicile pour les SR Delémont. La lanterne rouge de Promotion League a mis fin à plus de six mois d’attente devant son public ce dimanche. Elle a pris la mesure de Baden 2-0 pour savourer un succès sur son terrain qu’elle n’avait plus goûté depuis le 26 avril dernier. De quoi pousser un gros ouf de soulagement, même si la situation des footballeurs « jaune et noir » reste précaire. La troupe d’Anthony Sirufo, toujours dernière de la hiérarchie, revient à trois longueurs de la barre avec un match de plus au compteur.





Un cavalier seul

Si la victoire des SRD a mis du temps à se dessiner, c’est uniquement en raison du manque d’efficacité de la phalange jurassienne. Car pour le reste, les Vadais ont mis tout ce qu’il fallait dans ce match : du jeu, de l’allant, de la volonté, de la combativité et une recherche constante de produire de l’offensive. Les footballeurs de la capitale ont eu la mainmise sur cette rencontre et l’expulsion d’un Argovien à la 30e a encore accentué l’écart entre les deux formations. À la pause, Delémont s’était déjà procuré six grosses occasions d’ouvrir le score. Il a toutefois fallu patienter jusqu’à la 59e minute de jeu pour qu’Altin Shala débloque la situation d’un envoi du pied gauche. Roman Huber a rapidement mis fin au suspense de la tête à la 66e. Si les SRD ont tremblé en fin de première mi-temps (parade décisive du gardien Steven Oberle) puis à l’entame du deuxième acte (lob adverse de peu à côté), ils ont verrouillé sans mal leur acquis pour décrocher trois points ô combien mérités.