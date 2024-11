Les joueurs des SRD peuvent à nouveau s’exprimer

Tenus au silence depuis près de deux mois et une sixième défaite d’affilée face à Cham le 8 septembre, les joueurs des SR Delémont pourront à nouveau s’exprimer devant les médias. Après la première victoire à domicile de la saison de Promotion League de football ce dimanche, la direction a levé les restrictions de communication qu’elle imposait à ses joueurs, et par ricochet aux journalistes et rédactions qui suivent l’actualité du club. Cette mesure temporaire, mais assez rare par sa longueur, « visait à permettre aux joueurs de se concentrer pleinement sur leur performance sportive », rappelle les SRD dans un communiqué envoyé dimanche soir. Sous ce régime du « silence radio », les footballeurs delémontains ont signé trois victoires, trois nuls et trois défaites. /comm-jpi