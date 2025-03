Une précieuse victoire pour les SR Delémont

Les SR Delémont ont remporté LE match à gagner face au FC Bavois 3-1 dimanche au stade de la Blancherie. Tous les feux étaient au vert depuis l’expulsion d’un joueur vaudois à la 27e minute de jeu. Deux minutes plus tard, Romain Baume inscrivait le 1-0 et Sofiane Achour doublait la mise au retour de la pause. Ne parvenant malgré tout pas à tuer le match, les Jurassiens ont vu le FC Bavois réduire l'écart avant d'assurer leur victoire à la 87e minute sur un but de Süleyman Türkes. Développement suit./ nje