Le FC Bassecourt fait main basse sur le derby régional

Le FC Bassecourt poursuit sur sa lancée dans le derby régional de 1re Ligue. Les footballeurs des Grands-Prés ont battu Besa 3-1 samedi devant leur public. Les « jaune et noir » ont remporté trois victoires et fait deux matches nuls lors des cinq dernières rondes. Bien entrés dans leur match, ils se sont assurés de faire la course en tête dès la 17e grâce à un but de Noël Allemann, bien servi au point de pénalty. Les Jurassiens se sont créés plusieurs occasions de doubler la mise en première mi-temps, notamment un prenant de vitesse la défense biennoise, alors que Besa a eu une meilleure possession de balle, sans pouvoir vraiment se montrer dangereux.



Après une entame de deuxième mi-temps plutôt calme, les évènements se sont enchainés lors de la dernière demi-heure. Bassecourt a pris deux longueurs d’avance sur une réussite de la tête de Siyar Batgi. Les changements effectués par Alain Villard ont toutefois porté leurs fruits et Besa est revenu à une longueur par l’intermédiaire de Leonit Halilaj qui a su exploiter un bon rebond devant le gardien vadais Cyril Schwendimann, qui a dû faire plusieurs parades pour maintenir son équipe devant. La formation de Lulzim Hushi n’a toutefois pas douté trop longtemps en scellant le score grâce à Gautier Véjux. Elle gagne une rencontre où elle aura su se montrer plus solide défensivement et plus efficace que son adversaire.

Au classement, Bassecourt grimpe au 6e rang d’un groupe très serré, à deux unités du podium. Besa traverse un passage à vide avec une quatrième défaite consécutive et se retrouve 13e, avec trois points de moins que les « jaune et noir » et quatre d’avance sur la zone rouge. /emu