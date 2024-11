Rendez-vous sport : le FC Moutier en mission maintien

C’est un club en pleine reconstruction qui est à l’honneur dans Rendez-vous sport ce lundi : le FC Moutier. L’équipe de football de 2e ligue vient de boucler son premier tour par une victoire contre Kirchberg samedi 3-1 et à la 11e place du classement avec 3 points d’avance sur la barre. « On est loin de nos attente de début de saison », concède la nouvelle présidente Aurore Marchand, élue en septembre dernier. « On passe l’hiver en-dessus de la barre, psychologiquement c’est quelque chose d’important », ajoute-t-elle. Au début du mois, le FCM et son entraîneur Armend Gashi avaient d’ailleurs décidé de se séparer d’un commun accord. « On a reçu pas mal de candidatures (…) On va continuer sur notre lancée d’intégrer les gens de la région », explique Aurore Marchand. Si l’équipe visera le maintien, le mandat d’Aurore Marchand sera aussi marqué par un projet qui lui tient à cœur : la rénovation des installations : « On a déposé le permis de construire (…) Nos installations derrière la tribune sont vétustes, les vestiaires, les sanitaires », annonce-t-elle. /mmi