Le FC Bassecourt ramène un point de Schötz

Un match nul sur la route du FC Bassecourt. La formation vadaise a fait égalité contre Schötz 1-1 samedi dans le canton de Lucerne dans le cadre du championnat de 1re Ligue de football. Elle a encaissé le premier but de la rencontre après 28 minutes contre le 2e du classement. Le FCB a toutefois réussi à recoller au score à la 42e sur un contre bien négocié. L’attaquant Noël Allemann a trompé le gardien après avoir reçu un ballon bien amené par ses coéquipiers. Les deux équipes n’ont pas réussi à faire la différence après le thé. Les hommes de Lulzim Hushi poursuivent ainsi leur série d’invincibilité. Ils n’ont plus perdu depuis six matches en championnat. Le FC Bassecourt occupe la 7e place du classement. Il possède provisoirement deux points de retard sur le podium. /fwo