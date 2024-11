Le derby SRD-FC Bienne se jouera jeudi

Les SR Delémont et le FC Bienne en découdront encore bel et bien cette année. Alors que le derby était fixé dimanche, il avait été reporté en raison de la neige. La rencontre se jouera finalement ce jeudi à 20h sur le terrain de La Blancherie. Les deux équipes sont tombées d’accord pour ce créneau. Il s’agira de la dernière rencontre de l’année pour les « jaune et noir » qui peuvent espérer quitter la zone rouge en cas de victoire. /mle