Une prime à la jeunesse qui fonctionne au FC Bassecourt

« On n’a pas de gros mouvements qui s’annoncent, on va faire confiance aux joueurs et membres du staff qui ont fait un bon premier tour, il n’y a pas lieu de modifier une dynamique qui est intéressante. On est aussi qualifié pour le deuxième tour de la Coupe de Suisse, donc à un match seulement de disputer un tour principal. La volonté du club est de conserver l’osmose actuelle », confie le directeur sportif, conscient néanmoins que la concurrence pourrait être rude sur la seconde partie de saison. « C’est toujours un nouveau championnat, car des équipes se renforcent. Inévitablement, on est obligé de regarder derrière. La priorité reste de bien se préparer cet hiver pour un deuxième tour qui sera quand même coriace. » /jpi