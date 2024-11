Le coup magistral des SRD dans un derby fou

Un match XXL pour les SR Delémont dans le derby de Promotion League. Les footballeurs jurassiens ont terrassé le FC Bienne, leader du championnat, 5-1 grâce à une prestation réussie de bout en bout. A la douzième minute de jeu, le tableau d’affichage dévoilait déjà 3-0 en faveur des Jurassiens grâce aux réussites de Roman Huber (2’), Mouhamed Coulibaly (10’) et Valton Behrami (12’). Martin François a aussi mis sa pierre à l'édifice avec une réussite à la 36e, et Altin Shala a parachevé ce superbe match avec une frappe magnifique à la 80e. Ce dernier match de l’année à l'issue victorieuse permet aux SRD de sortir de la zone rouge et de grimper au 14e rang. Développement suit. /nje