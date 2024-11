Samir Chaibeddra : « Anthony Sirufo fait un super boulot »

Leur philosophie de jeu se ressemble beaucoup, leur amitié est sincère, mais ils n’ont pas vécu les derniers mois avec la même dynamique. L’entraîneur du FC Bienne Samir Chaibeddra rend visite à son acolyte des SR Delémont Anthony Sirufo ce dimanche. Les Seelandais débarquent dans la capitale jurassienne avec le costume de leader de Promotion League de football. Les deux Français se connaissent, se respectent et s’apprécient. C’est donc avec regrets que Samir Chaibeddra a suivi la première partie de saison compliquée des SRD : « Ils sont dans une spirale négative et ça joue beaucoup (…). C’est une équipe qui est belle à voir », souligne le technicien tricolore qui vit un exercice excellent avec son équipe qui est assurée de terminer en tête au moment de la trêve hivernale (ndlr : Bienne compte actuellement quatre points d’avance sur son poursuivant). Toutefois, Samir Chaibeddra ne s’attend pas à une partie de plaisir à Delémont contre « une équipe qui joue sa survie ». L’entraîneur du FC Bienne tient à souligner l’investissement du coach des SRD : « Anthony Sirufo fait un super boulot », clame-t-il… du respect, il y en aura donc sur La Blancherie, mais Delémont aura surtout à cœur de titiller les Biennois pour sortir de la zone rouge. Ce sera possible seulement si les « jaune et noir » l’emportent dans ce dernier match de 2024. /mle