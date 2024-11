Anthony Sirufo : « Un grand coup de chapeau à tout le monde de ne pas avoir lâché »

Les SR Delémont achèvent leur première partie de saison sur une double bonne note, et c’était loin d’être gagné. Ils ont remporté le derby 5-1 jeudi soir à la Blancherie contre le FC Bienne, leader de Promotion League. Et ce résultat a permis aux Jurassiens de quitter la zone de relégation dans laquelle ils se trouvaient depuis le mois d’août. Les SRD sont désormais 14es à la trêve avec deux points d’avance sur la barre. Mais cette moitié de championnat a été très éprouvante… avec des hauts et des bas. « On est passé un peu par tous les états. On a fait un début de championnat catastrophique d’un point de vue comptable », résume Anthony Sirufo qui n’oublie pas les sept défaites de suite en entame de saison. Mais l’entraineur delémontain salue l’état d’esprit de ses joueurs qui n’ont rien lâché, et du club qui lui a maintenu sa confiance malgré une période sombre.