Commentaire : le fruit du déclin pour les SRD

C’est dans la difficulté que l’on voit de quel bois on est fait. Et les hommes d’Anthony Sirufo sont taillés dans un solide chêne. Et il n’en n’avait peut-être pas conscience. La saison passée, ils ont surfé sur leur promotion en 3e division, terminant 5es du championnat et réalisant plusieurs exploits en Coupe de Suisse pour atteindre les quarts de finale.

Mais cette saison, l’euphorie est oubliée, place à l’harassante lutte pour le maintien. Un combat de chaque instant pour grapiller le moindre point. Dur, oui, mais éducatif… on apprend plus dans la défaite, dit-on. Mais les SRD ont aussi beaucoup appris dans la victoire, notamment celle contre le FC Bienne. En ajoutant un aspect combatif à leur jeu, leur football technique est devenu plus robuste, efficace et plaisant à voir. Les joueurs l’ont compris. Il faut désormais l’intégrer et l’inscrire dans leur ADN.