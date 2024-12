« Rendez-vous sport » : Aurélien Chappuis et Etoile Carouge cartonnent

C’est l’heure de la trêve hivernale pour les footballeurs de l’élite suisse. La première partie de la saison a pris fin ce week-end dans les championnats de Super League et de Challenge League. En deuxième division, Etoile Carouge a réalisé des débuts « canon ». Le néo-promu genevois est actuellement 2e du classement, synonyme de barrage pour la promotion. Et le capitaine de l’équipe, le Jurassien Aurélien Chappuis, n’est évidemment pas étranger à cette réussite. Invité de « La Matinale » ce lundi, il avoue qu’il ne s’attendait « pas du tout » à figurer à la 2e place, à trois points du leader Thoune, à Noël. « On aurait tous signé en début de saison si on nous avait prédit le premier tour qu’on a réalisé », ajoute le Jurassien qui résume ainsi les forces de son équipe : « son collectif, aussi chapeauté par l’entraîneur et le staff ». Aurélien Chappuis réfute d’éventuelles ambitions de promotion en Super League : « Il n’a jamais été question de promotion », assure-t-il. Le quart de finale de Coupe de Suisse contre Bâle sera un autre temps fort de la saison de Carouge fin février. « Au-delà d’avoir été formé à Bâle, c’est aussi mon club de cœur. C’est toujours particulier et savoureux de les rencontrer en Coupe », se réjouit le Jurassien. /mmi