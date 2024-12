Steve Coelho et Eliott Périat quittent les SRD

Il y aura du changement aux SR Delémont, en Promotion League de football. Le milieu de terrain Steve Coelho et l’ailier Eliott Périat quittent le navire durant cette trêve hivernale. Selon les informations de RFJ, confirmées par l’entraîneur des « jaune et noir » Anthony Sirufo, Steve Coelho met un terme à son engagement aux SRD à cause de la charge que cela représente. Le polyvalent milieu de terrain de 33 ans était arrivé dans la capitale jurassienne pendant l’été 2022.

Quant à Eliott Périat, il s’est engagé chez le voisin Courtételle en 1re Ligue pour « obtenir du temps de jeu », selon Anthony Sirufo. Le jeune ailier de 19 ans, arrivé de Xamax il y a une année, a déjà marqué un but en Promotion League, même s’il était plutôt habité au banc et même s’il a évolué plusieurs fois avec la réserve en 3e ligue ces derniers mois. Les SRD veulent toutefois garder un oeil sur le prometteur footballeur jurassien. Eliott Périat continuera en effet à s'entraîner au moins une fois par semaine avec l'équipe de la capitale jurassienne. /mle