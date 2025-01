Des SRD revanchards ont retrouvé les pelouses

C’est avec un esprit de revanche que les SR Delémont ont retrouvé la pelouse synthétique des Prés-Roses. C’est là que les footballeurs « jaune et noir » ont entamé cette semaine la phase de préparation pour la deuxième partie de saison de Promotion League qui commencera le 15 février sur le terrain de la réserve du FC Zurich. Fidèle à lui-même, l’entraîneur delémontain Anthony Sirufo ne va pas mettre ses principes de jeu au placard au deuxième tour : « On veut proposer un jeu plaisant et on veut gagner tous les matches », clame-t-il, bien conscient que le premier tour n’a de loin pas été à la hauteur des attentes : « Les garçons se sont rendus compte (...) que c’était une ligue très exigeante et que si on baissait la garde on n’était pas au niveau, même en ayant beaucoup de qualité », souffle-t-il. Si Delémont a séduit contre les grosses cylindrées et contre Sion en Coupe de Suisse, l'équipe jurassienne a souvent déçu dans des matches moins « sexy » sur le papier, comme à Bavois ou contre Cham. Son bon mois de novembre a permis aux SRD de sortir de la zone rouge et de compter à présent deux points d’avance sur le premier relégable. Anthony Sirufo souhaite quitter cette partie de classement inconfortable rapidement pour entamer une éventuelle remontée au classement : « Notre objectif minimal reste la qualification en Coupe de Suisse », clame-t-il. La formation delémontaine devra ainsi terminer parmi les sept meilleures équipes qui peuvent se qualifier pour cette compétition. Elle n’est qu’à quatre points de cet objectif en ce moment.