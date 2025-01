Le FC Bassecourt fait le plein de confiance

Le FC Bassecourt tient sa première victoire de l’année. Les footballeurs vadais se sont imposés 3-2 sur la pelouse de Coffrane samedi après-midi lors d’une rencontre amicale face à une équipe qui évolue au même échelon, en 1re Ligue. Ils sont mal entrés dans la rencontre et ont encaissé l’ouverture du score dès la 1re minute. Ils sont ensuite parvenus à égaliser sur pénalty peu après la demi-heure grâce à Moustapha Trousseau. Les Jurassiens ont fait la différence en deuxième mi-temps. Ils ont pris l’avantage à la 55e minute avec une réussite de David Neto Dias et Aleksandar Rmus a creusé l’écart un quart d’heure plus tard. Les Neuchâtelois sont revenus à une longueur à cinq minutes du terme, mais Bassecourt a tenu bon. « À l’entame du match on était encore dans le car, mais c’est venu crescendo. Le plus important dans ces matches de préparation n’est pas la victoire, mais c’est de retrouver du rythme », a confié l’entraîneur Lulzim Hushi.

Cette rencontre a permis aux deux équipes d’essayer différentes tactiques en autorisant un grand nombre de changements, mais aucun joueur n’était à l’essai du côté du FCB. Le club vadais continue sa préparation mercredi 5 février avec un duel cantonal face à Ajoie-Monterri qui évolue un échelon plus bas. /cra