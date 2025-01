La société « Sports-Réunis Delémont » est née

Les SR Delémont opèrent un changement majeur dans leur fonctionnement. Le club « jaune et noir » est désormais séparé en deux entités, à savoir une société anonyme qui a été nouvellement créée et une association. Cette nouvelle manière de gérer le club a été entérinée mercredi soir lors de l’assemblée générale. Concrètement, la SA sera en charge de la première équipe qui milite actuellement en Promotion League et l’association chapeautera toutes les autres équipes qui jouent pour le club. La nouvelle société « Sports-Réunis Delémont SA » sera présidée par Patrick Fleury, alors que l’association le sera par Frédéric Montefusco. Une convention a été prévue entre les deux entités pour assurer le bon fonctionnement du club.





Nouvelle organisation devenue un impératif

Nouveau président de la SA, Patrick Fleury parle d’un changement obligatoire pour la bonne santé et le développement des SR Delémont. Les assurances accident présentent « des taux extrêmement élevés pour les joueurs à risque. (…) Si on ne fait pas cette séparation, n’importe quel employé dans le club est soumis également à ce même genre de taux », souligne celui qui est à la barre des « jaune et noir » depuis bientôt dix ans. Autre élément à prendre en compte : « Il est obligatoire dans le football professionnel d’avoir une première équipe qui est complètement indépendante d’une association », relève Patrick Fleury. Ce sont là les deux motifs qui ont poussé les SRD à entreprendre un changement dans leur manière de fonctionner. /mle