Des SR Delémont un peu remaniés et largement vainqueurs

Même en l’absence de joueurs cadres comme Matteo Cesca, Martin François ou encore Altin Shala, les SR Delémont poursuivent leur sans-faute en amical. La formation jurassienne de Promotion League de football a disposé de Bosporus, qui milite deux échelons plus bas, 3-0 samedi après-midi aux Prés-Roses. Les SRD ont connu vingt premières minutes poussives face aux Bernois de 2e ligue interrégionale qui ont fait plus que jeu égal avec les Jurassiens, avant de s’écrouler. Les hommes d’Anthony Sirufo ont trouvé la faille à la 22e minute grâce à l’ouverture du score d’Adam Assmy. Les « jaune et noir » ont doublé la mise à la 26e avec le but du défenseur Florent Jubin, bien positionné dans la surface suite à un coup-franc. Une minute plus tard, Adam Assmy a inscrit un doublé en remportant son face-à-face avec le gardien bernois. Des SRD plutôt bien payés qui ont toutefois vu rouge. Valton Behrami a écopé d’un second avertissement synonyme d’expulsion en fin de première période.

En deuxième mi-temps et malgré leur infériorité numérique, les Jurassiens n’ont laissé que peu d’opportunités à Bosporus. Ils se sont appliqués à serrer les rangs et à fermer les espaces au maximum. Anthony Sirufo a même pu donner plus de vingt minutes de temps de jeu à certains joueurs de la réserve, dont le gardien Quentin Burkhalter, 16 ans, entré à la place de Steven Oberle.

Les SRD ont ainsi engrangé un quatrième succès en autant de matches amicaux cet hiver. Ils termineront leur préparation jeudi soir par un duel avec le FC Bienne, leader de Promotion League, avant de reprendre le championnat mi-février avec un déplacement chez la réserve du FC Zurich. /nmy