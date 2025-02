Le FC Bassecourt fait le plein de confiance avant la reprise

Un dernier galop d’essai fructueux pour le FC Bassecourt avant de reprendre la compétition officielle en 1re Ligue. Les « jaune et noir » l’ont emporté 6-2 face à la formation de 2e ligue de Diaspora samedi aux Prés-Roses à Delémont. Menés 1-0 suite à une erreur défensive, ils ont corrigé le tir pour passer devant 4-1 à la mi-temps, avant de dérouler en deuxième période. Moustapha Trousseau s’est fait l’auteur d’un triplé, tandis que les autres réussites ont été inscrites par Kenzo Brechet, Gautier Véjux et Siyar Batgi sur pénalty. Les Vadais engrangent ainsi une troisième victoire en quatre rencontres amicales, dont deux succès sur des équipes qui militent au même échelon. « C’était un bon match. Nous avons eu une grosse semaine, avec deux entrainements de deux heures lundi et vendredi, et des matches mercredi et samedi. Nous sommes satisfaits de cette campagne de préparation. Nous n’avons pas de blessés, juste un peu de fatigue », a confié à RFJ le directeur sportif du FCB Fabrice Ribeaud.

L’équipe de Lulzim Hushi reprend le championnat samedi prochain avec un déplacement à Langenthal à 16h30. /emu