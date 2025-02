Les SR Delémont en quête de rachat

Pour performer, il faudra compter sur un effectif en pleine bourre et la confiance est justement dans les rangs delémontains. En effet, les Jurassiens ont remporté leurs cinq matches de préparation, sans encaisser le moindre but. En revanche, Anthony Sirufo ne disposera pas d’un effectif très large. Seuls 20 joueurs de champ garnissent ses rangs, sans compter les jeunes qui s’entrainent la semaine. « La campagne de préparation montre qu’on a comblé les départs. On remarque depuis deux ans et demi que personne n’est indispensable, c’est-à-dire que c’est le collectif qui prime. Je pense qu’on est capable de pallier tous les départs », raconte Anthony Sirufo qui ne cache pas qu’il aurait préféré conserver un ou deux joueurs. « Sur ce deuxième tour, on ne sera pas nombreux, mais je pense que ce sera suffisant. On incorporera aussi des jeunes de la deuxième équipe avec des joueurs cadres pour les entourer. Pour l’instant, on n’a pas eu de blessé et on a même des éléments qui sont de retour comme Noha Sylvestre ou encore Sofiane Achour », explique-t-il. L’entraineur des SRD est donc persuadé que son équipe aura une carte à jouer lors de ce deuxième tour. /lge