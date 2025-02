Le FC Bassecourt résiste mais s'incline

Le leader a pris du temps mais a fini par dompter le FC Bassecourt en 1re Ligue de football. La réserve de Grasshopper a battu les Vadais 4-2, samedi, sur une pelouse des Grands-Près difficilement praticable. Les occasions ont d'ailleurs été plutôt rares et il va sans dire que les protagonistes ont fait preuve de réalisme. Cette rencontre aura par ailleurs permis de démontrer que les Zurichois ne disposent pas que d'un arsenal technique mais qu'ils savent aussi batailler pour arriver à leurs fins. Car, oui, ils ont dû puiser dans leurs ressources malgré leur ouverture du score sur une frappe prise à 25 mètres Bassecourt ne s'est pas laissé abattre et a répliqué en inscrivant deux pions avant le thé. Après une récupération haute, Siyar Batgi a délivré un délicieux ballon à Moustapha Trousseau qui a crucifié de près le portier alémanique. Peu avant la mi-temps, ce même Batgi a transformé un pénalty. Malheureusement, le bloc vadais n'aura pas tenu longtemps, GC égalisant à la 48e sur corner. Dix minutes plus tard, les Zurichois profitaient d'énormes largesses sur le flanc droit de la défense du FCB pour prendre les devants. Malgré quelques tentatives d'incursions et surtout plusieurs corners en leur faveur, les hommes de Lulzim Hushi ne sont pas parvenus à rétablir la parité et ont concédé un quatrième but en fin de rencontre sur une contre-attaque rondement menée. Au classement, Bassecourt occupe provisoirement le 10e rang, à quatre points de la barre. /mle