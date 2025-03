Un match nul logique pour les SR Delémont

Les SR Delémont récoltent un point sur le bord du Lac des Quatre Cantons. Ils ont partagé l’enjeu 1-1 avec la réserve de Lucerne samedi soir à Kriens dans le championnat de Promotion League de football. Les « jaune et noir » ont concédé l’ouverture du score à la 14e minute sur corner. Après un premier ballon mal négocié, mais conservé par les Lucernois, le cuir est revenu dans les cinq mètres sur la tête d’un attaquant alémanique et un marquage trop passif a eu raison des Jurassiens. Les SRD ont rapidement réagi avec un coup-franc de Martin François à la 22e. Le centre du Français a été dévié de la tête par un défenseur et est passé à quelques centimètres du but. Delémont a même cru un instant à l’égalisation sur le corner qui a suivi. Après une première frappe mal repoussée par la défense, le capitaine Matteo Cesca a trouvé le chemin des filets, mais l’arbitre a considéré que le défenseur delémontain s’était aidé du bras lors de son contrôle de balle et a donc annulé sa réussite.

Les SR Delémont sont revenus des vestiaires avec les idées claires et sont parvenus à égaliser à la 50e minute. Le nouvel entrant Florent Hushi a trouvé Dennis Wyder sur le côté droit après une belle transversale. Il a bien résisté au retour lucernois et a parfaitement servi Süleyman Türkes. Esseulé aux cinq mètres, ce dernier n’avait plus qu’à allumer la cage pour s’offrir son premier but en match officiel depuis son retour dans le Jura. Le score n’a ensuite plus bougé malgré quelques percées et frappes plus ou moins dangereuses de part et d’autre.

Les SR Delémont n’arrivent décidément pas à l’emporter contre les équipes M21 cette saison. Ils comptent cinq défaites et deux matches nuls face à de telles formations. Les SRD restent 14e de la hiérarchie avec 23 points récoltés en 21 rencontres. Ils prennent une avance de cinq points sur la zone rouge. /cra