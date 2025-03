Les SR Delémont toujours plus en danger

Les SR Delémont voient la zone rouge se rapprocher dangereusement. Ils se sont inclinés 3-2 sur le terrain de Cham samedi après-midi en Promotion League de football. Malgré quelques incursions jurassiennes dès l’entame du match, ce sont les locaux qui ont ouvert le score après huit minutes. La défense des SRD a réalisé un marquage trop passif à l’image de Matteo Cesca qui a laissé filer le buteur dans les seize mètres après une bonne passe en profondeur. La situation ne s’est pas arrangée pour les Delémontains avec l’arrivée d’un long ballon mal négocié par Florent Jubin au quart d’heure de jeu. Après un contre favorable, le cuir est revenu dans les pieds d’un attaquant zougois qui a remporté son face à face avec le portier Maël Zaugg, qui remplaçait Steven Oberle à la suite de son expulsion concédée le week-end dernier. Les « jaune et noir » ont finalement trouvé la faille pour réduire l’écart à la 32e minute. Après une récupération haute et une belle transversale de Martin François sur le côté droit, Altin Shala s’est défait de son vis-à-vis dans la surface et a servi Süleyman Türkes qui a parfaitement conclu l’action. Malheureusement les Zougois ont rapidement repris deux longueurs d’avance grâce à leur attaquant Mark Marleku qui s’est offert un triplé à la 36e. Il a parfaitement repris un centre venu du côté droit après une nouvelle passe en profondeur mal négociée par la défense vadaise.





Manque de réalisme en seconde période

La deuxième mi-temps a mal débuté pour les Delémontains avec de nouvelles incursions zougoises, mais Maël Zaugg a été sauvé par son poteau. Les hommes d’Anthony Sirufo ont alors pris le dessus dans le jeu et se sont offert plusieurs occasions franches sans toutefois parvenir à réduire l’écart. Mohamad Alshikh a obtenu un pénalty dans le temps additionnel, parfaitement transformé par Altin Shala, mais il était trop tard pour aller chercher l’égalisation.

Avec cette mauvaise opération face à un adversaire direct au classement, les SR Delémont concèdent un deuxième revers de rang et évitent l'occasion de s'éloigner de la zone rouge. Ils comptabilisent 23 points en autant de matches et conservent deux longueurs d’avance sur le premier relégable Bavois. /cra