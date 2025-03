Le FC Bassecourt fait un bond au classement

Le FC Bassecourt a tenu bon malgré quelques frayeurs en fin de match. La formation vadaise a dominé les M21 de Thoune 2-1 dimanche après-midi aux Grands-Prés dans le championnat de 1re Ligue. Le FCB a ouvert le score au quart d’heure de jeu grâce à une tête puissante et victorieuse de Gautier Véjux, prompt à reprendre le ballon au premier poteau sur corner. Les hommes de Lulzim Hushi ont doublé la mise à la 51e sur penalty. Siyar Batgi a pris le gardien à revers en ouvrant son pied droit. Mais la fin de match a été stressante pour les Jurassiens. La réserve de Thoune a réduit l’écart à la 79e grâce à une jolie incursion de Timo Sollberger dans la surface, au milieu de trois vadais, avant de décocher une frappe puissante dans un angle fermé qui est allée se loger sous la barre transversale de Cyril Schwendimann. Le FCB a encore concédé quelques situations chaudes devant son but mais il réussi à maintenir son avantage. Ce succès lui permet de grimper à la 8e place du classement et de prendre neuf points d’avance sur le premier relégable Concordia Bâle. /nmy