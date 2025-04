Les SR Delémont confirment à l’extérieur

Une deuxième victoire en trois jours pour les SR Delémont. Après s’être offert le scalp du leader Kriens mercredi, les footballeurs jurassiens l’ont emporté 3-1 à Vevey samedi en Promotion League. Ils ont ouvert la marque à la 22e par Süleyman Türkes, avant de doubler la mise à la 35e par Martin François. Onzièmes au coup d’envoi, les Vaudois ont réduit l’écart au retour du thé, mais Martin François s’est offert un doublé un quart d’heure plus tard pour mettre les visiteurs à l’abri. « On a fait une très bonne première mi-temps, puis on encaisse un but sur l’engagement de la deuxième mi-temps. Vevey a ensuite pressé, mais leur gardien jouait toujours très haut et Martin François en a profité pour le lober de loin et inscrire un but magnifique. Les cinq remplaçants ont fait de bonnes entrées. On était supérieurs, c’est parfait ainsi », a confié à RFJ le président de SRD SA Patrick Fleury.

Après six rencontres sans victoire sur la route, l’équipe d’Anthony Sirufo retrouve le succès à l’extérieur pour la première fois depuis le mois d’octobre. Elle gagne un rang au classement pour se retrouver 14e avec désormais trois points de bonus sur la zone rouge. /emu