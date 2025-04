Fin de série pour le FC Bassecourt

Pas d’œuf dans le panier pour le FC Bassecourt. Les footballeurs vadais ont perdu 2-0 contre Muttenz, jeudi soir, en 1re Ligue. Après quatre matches sans défaite, le FCB est donc resté muet face à une équipe du bas de tableau. La formation de la banlieue bâloise a trouvé la faille en début de rencontre sur pénalty avant de doubler la mise en fin de rencontre. Privée de son capitaine Axel Gester et avec son meneur de jeu Siyar Batgi fragilisé et remplaçant au début du match, la troupe de Lulzim Hushi n’est pas parvenue à forcer le verrou alémanique. Pourtant, Muttenz est la moins bonne défense du groupe. Au classement, Bassecourt recule au 8e rang mais conserve dix points d’avance sur la zone rouge et n’est qu’à quatre unités du podium. Le FC Bassecourt défiera Courtételle dans dix jours à l'occasion du derby qui aura lieu aux Grands-Prés (à vivre en direct sur RFJ dès 14h15). /mle