Les SRD restent englués

Les SR Delémont restent en grande difficulté en Promotion League de football. Les « jaune et noir » ont perdu 3-1 sur le terrain de la réserve de Young Boys en Promotion League. Menés 2-0, les SRD ont réagi à l’heure de jeu par Mouhamed Coulibaly. Las pour eux, le mal était fait et YB a forcé la décision un quart d’heure plus tard. Les Delémontains restent dans une situation critique au classement de Promotion League. Ils conservent provisoirement trois points d’avance sur la barre, mais demeurent sous la menace de la réserve de Zurich, première équipe relégable, mais qui joue dimanche. /mle