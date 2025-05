Patrick Fleury, président des SRD : « On ne va pas tomber »

Les SR Delémont jouent très gros ce samedi en Promotion League de football. Les Jurassiens accueillent Breitenrain à 16h à La Blancherie pour leur avant-dernier match de la saison (match à vivre en direct sur RFJ dès 15h45). Derniers de classe avec deux points de retard sur la barre, les « jaune et noir » doivent gagner pour conserver une chance de maintien avant d’aller défier Brühl dans une semaine.

Patrick Fleury est conscient de la situation difficile dans laquelle se trouve son équipe. Toutefois, pour suivre l’adage « tant qu’il y a de la vie, il y a de l’espoir », le président de la SA des SRD ne veut rien lâcher : « On n’a pas le cancer. Donc, à un moment donné, on n’est pas en train de crever au bord d’un lit (…). On est jeunes, on a du pep et de la motivation. Il faut relever la tête et bomber le torse. Il faut afficher une certaine fierté », clame-t-il. S’il affiche un certain optimisme, c’est parce qu’il a « enfin constaté une remobilisation » de ses troupes après avoir été déçu de son attitude. Selon lui, la déroute contre Lugano M21 a servi de déclic, lui qui affirme qu’il avait rarement vu ce qu’il a vu ce jour-là à la mi-temps, quand ses joueurs étaient au bout du rouleau, tête baissée, certains même avec les larmes aux yeux. Depuis, il y a eu une réaction, assure Patrick Fleury. Les entraînements sont de meilleure qualité, le groupe est davantage soudé : « On ne va pas tomber », se convainc le Delémontain qui ne veut pas parler d’un avenir en 1re Ligue. La situation actuelle est périlleuse et ne permet pas de se projeter, ce qui empêche les SRD d’avancer sur le contingent de la saison prochaine, même si des discussions sont maintenues avec les joueurs, d’après Patrick Fleury. Pour le moment, cela reste un problème mineur.





Anthony Sirufo envers et contre tout

Malgré les déconvenues qui s’accumulent, Patrick Fleury a tenu à maintenir sa confiance en son staff : « Je suis convaincu qu’Anthony Sirufo est l’homme de la situation », dit-il après avoir eu des discussions aussi avec l’entraîneur tricolore et son assistant Maïk Hirschi. Les dernières défaites, dont les deux revers consommés contre des concurrents directs, ne sont pas restées sans conséquence, selon le président de la SA : « Il y a eu quelques petites sanctions à l’encontre de joueurs », confie-t-il. « Certains ont cru qu’ils étaient très fort, trop forts. Il y a eu une remise en question », ajoute Patrick Fleury. Les bonnes résolutions doivent à présent se voir sur le pré… c’est maintenant ou jamais, et même si les SRD venaient à remplir leur mission en engrangeant six points en deux sorties, ils resteront dépendants des résultats de leurs concurrents directs. Le club delémontain et le football jurassien sont suspendus à cette fin de saison irrespirable. /mle