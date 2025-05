« Rendez-vous sport » : terrain et projecteurs en projet au FC Rebeuvelier

On se plonge dans la fin de saison en 4e ligue de football ce lundi matin. Une équipe pourrait fêter une promotion et de nouvelles installations, celle du FC Rebeuvelier. « Vu notre situation, c’est un objectif qui est atteignable », se réjouit Benoît Conus, président du club, alors que son équipe est 1re du classement avec deux points d’avance sur Boécourt et qu’il lui reste trois matches à jouer. « On a une bonne ambiance de groupe, une bonne alchimie entre les jeunes et les moins jeunes, on a fait revenir des jeunes du village », explique le président. Au-delà du défi sportif, le club projette d’importants travaux : « On doit offrir des infrastructures de qualité. Sur notre terrain, c’est difficile de jouer quand il a plu. L’idée, c’est de refaire la pelouse en installant un drainage et d’homologuer l’éclairage qui est actuellement unilatéral, faire installer quatre nouveaux mâts », annonce Benoît Conus. Les travaux sur le terrain seront financés par la commune et le club devrait lancer une campagne de financement pour s’équiper de nouveaux projecteurs. Les travaux devraient se terminer au printemps 2026 et, d’ici-là, « on est en contact avec d’autres clubs de la vallée pour trouver une solution transitoire », précise Benoît Conus. /mmi