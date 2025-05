Anthony Sirufo : « Cela va être une vraie finale »

Six équipes n’ont donc pas encore mathématiquement assuré leur maintien. Une seule confrontation directe est au programme de ce samedi, celle qui nous intéresse en particulier entre Brühl et Delémont. Si les SRD veulent optimiser leurs chances, ils doivent l’emporter en terre saint-galloise et avec la plus grande marge possible, car la différence de buts pourrait valoir cher. Anthony Sirufo en est bien conscient : « On a acté la quasi-certitude qu’il faudra gagner. On doit se concentrer exclusivement sur nous. À nous de remporter ce match, pour au moins avoir fait le job de notre côté. Bien évidement que si on arrive à gagner le plus largement possible c’est très bien, mais on doit être vigilant », conclut Anthony Sirufo. /mle