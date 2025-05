Jacky Borruat : « Personne ne peut se réjouir de la relégation de sa locomotive »

Après la relégation des SR Delémont en 1re Ligue de football, l’onde de choc est perceptible dans le football jurassien. « Dans le football jurassien, personne ne peut se réjouir de la relégation de quelque club que ce soit et encore moins de sa locomotive jusqu’à ce jour », réagit le président de l’Association jurassienne de football (AJF). Jacky Borruat se veut tout de même philosophe, citant Mohamed Ali : « Dans le sport, soit on gagne, soit on apprend. A l’heure actuelle, c’est à la direction des SRD d’analyser les causes de cette malheureuse et regrettable relégation et d’en tirer les leçons ». « L’analyse se doit d’être factuelle et non empreinte d’émotion », ajoute le président. Conséquence de la relégation des SRD, le club de la capitale va retrouver Courtételle et Bassecourt en 1re Ligue : « Trois clubs dans un rayon de 10 km, ça ne va pas faciliter la vie de tout le monde. Le bassin de population n’est pas énorme », craint Jacky Borruat. « Je vous rappelle que le football élite, c’est 2 % du nombre de joueurs en Suisse. Notre objectif est clairement de nous focaliser sur le football de base et d’accompagner les entités qui s’occupent du football d’élite », rappelle le président de l’AJF. /mmi