Martin François quitte les SR Delémont pour Kriens

Il aura connu la montée en Promotion League, une saison des plus prometteuses avec une épopée remarquable en Coupe de Suisse, puis la redescente en 1re Ligue. Martin François quitte les SR Delémont après quatre saisons qui ont apporté leurs lots d’émotions. Le milieu de terrain français s’est engagé avec Kriens qui a joué cette saison le haut de tableau de Promotion League en terminant à la 2e place, manquant de peu la montée. Martin François a été l’un des acteurs majeurs de la montée des SRD lors de la saison 2022-2023, puis du parcours en coupe et championnat la saison suivante avant de vivre un dernier exercice bien plus contrasté ponctué par une relégation. Il a notamment vu son pénalty pour le maintien, à la dernière seconde du dernier match de championnat, être arrêté par le portier adverse. /jpi