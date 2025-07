Noha Sylvestre portera le brassard des SR Delémont

Les SR Delémont nomment un nouveau capitaine pour la saison prochaine. À la suite de la relégation du club en 1re Ligue, les SRD ont communiqué plusieurs annonces sur l’ossature de leur effectif. Il a notamment été décidé que le Jurassien Noha Sylvestre portera le brassard des « jaune et noir ». Cette décision a été prise malgré le fait que Matteo Cesca, désormais ex-capitaine des SRD, continue l’aventure à Delémont.

La formation vadaise a la volonté « d’intégrer un maximum de joueurs régionaux et de donner la chance à de jeunes joueurs d’intégrer la 1re équipe ». Elle annonce par ailleurs l’arrivée de deux nouveaux hommes. L’attaquant Ydris Regaia arrive en provenance de Bienne. Matteo Kläy est lui inscrit dans le contingent de l’équipe de 1re Ligue alors qu’il jouait avec la deuxième garniture la saison dernière. Les « Sports » confirment également le retour de Cyril Schwendimann qui évoluait avec le FC Bassecourt la saison dernière.

Outre les cinq joueurs cités, d’autres noms sont confirmés dans les rangs delémontains. Maël Zaugg et Quentin Buchwalder complètent l'effectif des gardiens. Romain Baume, Florent Jubin, Florent Hushi, Georges Gomis, Baptiste Stoppolo, Amine Boukaoui et Adam Assmy continueront de porter la tunique de joueurs des SR Delémont. D’autres joueurs sont « en test et en pourparlers » afin de compléter l’effectif actuel. /comm-fwo