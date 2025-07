Les SRD goûtent à la victoire

Les SR Delémont gagnent leur premier match de préparation. Après deux défaites contre Bassecourt et la réserve de Grasshopper, les footballeurs jurassiens ont gagné 2-1 ce samedi sur le terrain d’Echallens. Face à un pensionnaire de 1re Ligue également, les SRD « ont dominé les débats » pendant la première période, selon leur entraîneur Anthony Sirufo. Ils ont toutefois « manqué de réalisme » et ont encaissé deux buts pour être menés 2-0 à l’heure de prendre le thé. Les « jaune et noir » ont toutefois montré une belle réaction, preuve que le travail physique des dernières semaines porte ses fruits, se félicite d’ailleurs l’entraîneur français. Delémont a réduit la marque grâce à un but contre son camp des Vaudois consécutif à un centre du Delémontain à l’essai Mehdi Benhaddouche. Ce dernier a ensuite permis à son équipe d’égaliser. C’est Florent Hushi qui a marqué le but décisif de la tête après un corner du nouveau venu Kelio Martella (ex-joueur du FC Bienne).





De nouveaux visages

Pendant ce match, Anthony Sirufo et son staff ont vu à l’œuvre plusieurs nouveaux visages. Hormis Kelio Martella, Fares Toumi (FC Lancy) et Noé Florido Rodrigues (FC Tavannes/Tramelan) ont rejoint le club de la capitale jurassienne. Quatre autres joueurs ont été mis à l’essai ce samedi, dont l’ancien de la maison delémontaine Mehdi Benhaddouche (US Collombey-Muraz) qui s’est donc montré décisif sur deux réussites. Les SRD ont aussi vu à l'oeuvre Abdoulaye Koté (FC La Chaux-de-Fonds), Alexandre Varela (FC Cosmos en Allemagne, ex-Vevey et Portalban) et Sekouna Camara (réserve du FC Sochaux-Montbéliard). /mle