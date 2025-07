Des SR Delémont qui craquent en fin de match

Un manque de constance a été fatal aux SR Delémont en pleine préparation. Alors que la 1re Ligue reprend dans deux semaines, les hommes d’Anthony Sirufo se sont inclinés contre la Promotion League du FC Bienne 4-3 samedi à Granges. Si les SRD ont rapidement marqué sur corner grâce à leur avant-centre à l’essai Yoroma Jatta, ils n’ont pas sur conserver leur avantage. Des erreurs directes ont permis à Bienne de repasser devant sur une mauvaise relance et un pénalty provoqué aux alentours de la 25e. Delémont est ensuite revenu dans le match peu de temps après grâce à la nouvelle recrue Fares Toumi. Juste avant la mi-temps, la bonne performance de Yoroma Jatta, encore lui, s’est confirmée avec un nouveau but sur une tête plongeante. Si les hommes d’Anthony Sirufo ont plutôt bien entamé la deuxième période, les nombreux changements ont tout de même provoqué un manque de constance qui leur aura été crucial. Bienne a su renverser le match en marquant à deux reprises dans les cinq dernières minutes.





Un effectif en travaux

Delémont s’est présenté ce samedi avec sept joueurs à l’essai. Yoroma Jatta (JA Drancy / National 3) a brillé en inscrivant un doublé et en touchant la latte. Sekouna Camara (Réserve FC Sochaux-Montbéliard) a également délivré une très belle passe de but, alors qu’Abdoulaye Koté (FC La Chaux-de-Fonds / 1re Ligue) s’est montré solide défensivement et Mohamed Bentahar a prouvé ses qualités de relayeur. Kouamé N’Guessan (Avoine Olympique Chinon Cinais / National 2), Alexandre Varela (sans club) et Mehdi Benhaddouche (Collombey / 2e ligue) ont été moins en vues dans cette rencontre. Aucun de ces septs joueurs n’a encore signé pour l’instant. /lge