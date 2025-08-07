Reprise en 1re Ligue (2/3) : le FC Bassecourt

Il y a eu peu de mouvements durant la trêve avec cinq arrivées pour quatre départs. Un mercato peu agité qui correspond à la volonté du club, selon le directeur sportif Fabrice Ribeaud. « On voulait garder l’ossature qui a fait une très bonne saison l’année passée. On faisait partie du trio du Trophée M21 l’an dernier et donc on a la volonté de continuer de faire progresser nos huit ou neuf joueurs qui ont moins de 21 ans », raconte-t-il. Pour lui, cette politique est le point fort du club qui plait au-delà du vestiaire. Il le remarque aussi dans la vente d’abonnements et dans la recherche de sponsors. Ce projet d’intégrer les jeunes correspond aussi à la vision de l’entraineur du FC Bassecourt. « Lulzim Hushi a toujours été connu pour cela. Il a toujours fait confiance à des jeunes et il a toujours dit que peu importe l’âge du joueur, s’il est bon, il joue », explique Fabrice Ribeaud.