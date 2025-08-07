Reprise en 1re Ligue (2/3) : le FC Bassecourt

La saison du FC Bassecourt recommence vendredi à 20h avec une rencontre face à la réserve de Grasshopper. L’objectif est encore une fois de se maintenir en 1re Ligue tout en accordant du temps de jeu aux jeunes joueurs.
Le FC Bassecourt retrouve les joies de la compétition dès ce vendredi. Il recommence la saison de 1re Ligue de football avec un match à domicile contre la réserve de Grasshopper à 20h. Cette année encore, le FCB mise sur la jeunesse jurassienne pour entamer ce nouvel exercice avec une petite quinzaine de joueurs de la région qui font partie du contingent pour cette nouvelle saison. Au total, le club vadais pourra compter sur 21 éléments, dont deux gardiens pour tenter de se maintenir.
Fabrice Ribeaud : « C’était la volonté du club d’avoir un minimum de joueurs durant la pause estivale. »
Il y a eu peu de mouvements durant la trêve avec cinq arrivées pour quatre départs. Un mercato peu agité qui correspond à la volonté du club, selon le directeur sportif Fabrice Ribeaud. « On voulait garder l’ossature qui a fait une très bonne saison l’année passée. On faisait partie du trio du Trophée M21 l’an dernier et donc on a la volonté de continuer de faire progresser nos huit ou neuf joueurs qui ont moins de 21 ans », raconte-t-il. Pour lui, cette politique est le point fort du club qui plait au-delà du vestiaire. Il le remarque aussi dans la vente d’abonnements et dans la recherche de sponsors. Ce projet d’intégrer les jeunes correspond aussi à la vision de l’entraineur du FC Bassecourt. « Lulzim Hushi a toujours été connu pour cela. Il a toujours fait confiance à des jeunes et il a toujours dit que peu importe l’âge du joueur, s’il est bon, il joue », explique Fabrice Ribeaud.
Fabrice Ribeaud : « On va viser le maintien. »
Cette année encore, l’objectif du FC Bassecourt est le maintien dans cette catégorie de jeu. « C’est une ligue difficile. Les équipes qui sont montées se sont renforcées », affirme Fabrice Ribeaud. Conscient que son contingent n’est pas très large si les blessures commencent à s’accumuler, il assure que c’est un choix. « C’est aussi pour ne pas avoir un banc où il y a beaucoup de monde et où il faut encore gérer les frustrations », dit-il. Pour démarrer la saison, Siyar Batgi ne devrait pas être disponible en raison de problèmes de dos. Mattia Ren sera quant à lui absent des terrains pour une longue durée à cause d’une grave blessure au genou. Le contingent s'est donc amoindri avant même que les choses sérieuses ne reprennent. Le FCB pourrait toutefois être encore actif sur le marché des transferts pour compenser notamment l'indisponibilité de son maître à jouer Siyar Batgi. /mle-lge
Mouvements FC Bassecourt :
Arrivées (5)
Jari Blaich (gardien, FC La Sarraz-Eclepens)
Léonard Joliat (gardien, SR Delémont)
Quentin Specker (attaquant, FC Courtételle)
Mattia Ren (défenseur, BEJUNE)
Gabriel Rondez (défenseur, FC Ajoie-Monterri)
Départs (4)
Iago Quintas (milieu, FC Ajoie-Monterri)
Cyril Schwendimann (gardien, SR Delémont)
Egzon Havoli (gardien, arrêt)
Moustapha Trousseau (attaquant, FC Courtételle)
Vendredi, RFJ vous présentera la nouvelle saison des SR Delémont.