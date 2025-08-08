Reprise en 1re Ligue (3/3) : les SR Delémont

La nouvelle cuvée des SR Delémont est prête à mûrir. Les footballeurs vadais commencent leur saison de 1re Ligue ce samedi avec la réception de Langenthal à 20h à La Blancherie. Relégués sur le fil lors du dernier exercice, les SRD ont vécu un été agité et consacré à la reconstruction.

L’effectif a été chamboulé : treize joueurs sont partis, dix sont arrivés, dont une majorité de jeunes éléments. Le contingent a mis du temps à être bouclé mais les « jaune et noir » se disent prêts à en découdre pour retrouver les joies de la victoire et du succès.





Beaucoup de mouvements

« Ce qui s’est passé la saison passée, c’est derrière. Il faut repartir de l’avant », avertit d’emblée le directeur sportif et entraîneur Anthony Sirufo qui assume pleinement cette double casquette, malgré les contraintes qu’elle comporte. Pour relancer la machine, les SRD ont travaillé en coulisses. Douze joueurs ont annoncé leur départ. Si le club jurassien aurait volontiers gardé certains d’entre eux, il n’a en tout cas pas retenu la majorité d’entre eux. Il s’est donc employé à retrouver des éléments capables d’insuffler une nouvelle dynamique positive. Dix nouveaux éléments ont posé leurs affaires dans la capitale jurassienne, ainsi que Claudio Perez en tant qu’assistant. Anthony Sirufo et son équipe ont pris le temps avant de signer les contrats, pour être sûrs d’avoir « des garçons à 100% dans le projet et contents de porter le maillot des SRD ». La volonté première était de garder les moteurs régionaux de la saison passée et de compléter l’effectif avec des jeunes motivés et des joueurs de l’extérieur qui amènent une plus-value en garantissant la mentalité souhaitée. Beaucoup d’essais ont été menés avant de finaliser certaines arrivées.