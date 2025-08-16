Le FC Bassecourt craque en toute fin de match

Le FC Bassecourt a tout perdu dans la dernière ligne droite. Les Vadais sont rentrés défaits de Muttenz 2-1 samedi en 1re Ligue de football. Ils ont ouvert la marque à la 40e par David Neto Dias à la conclusion d’une contre-attaque rondement menée. Les joueurs de Lulzim Hushi ont toutefois laisser filer le match en l’espace de quatre minutes en toute fin de partie. Ils ont encaissé deux buts sur des penalties concédés à la 90e et à la 94e suite à des fautes de Léo Moine et Nohan Cuenat dans les 16m. Le gardien Léonard Joliat a plongé du bon côté les deux fois, sans pouvoir détourner le ballon. Le compteur du FC Bassecourt reste ainsi bloqué à zéro point après les deux premières journées. /emu